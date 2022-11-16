傳加總理G20場邊會習近平 對中國「干預」表關切

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（中央社渥太華15日綜合外電報導）加拿大政府消息人士表示，總理杜魯道（Justin Trudeau）今天與中國國家主席習近平舉行睽違3年多的會談時，對中國疑似干預加國國內事務表達「重大關切」。

路透社報導，所謂的「干預」似乎是指11月7日加拿大媒體的1篇報導，這篇報導援引情報官員說，懷疑中國干預2019年大選。此外，加拿大最大電力公司1名員工昨天因涉嫌為中國竊取商業機密而被警方逮捕並遭起訴。

政府消息人士稱，杜魯道在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊，討論了他對中國在加拿大「干預活動」的關切。

中國駐渥太華大使館未立即回應證實杜魯道與習近平會面，也沒有證實會談的要點。

杜魯道前外交政策顧問、渥太華大學（University of Ottawa）國際事務教授巴里斯（Roland Paris）說：「對外通常保持沉默的加拿大情報機構近來持續表達擔憂，這是需要加拿大政府採取額外措施來確保加拿大民主的事。」

這名消息人士說，兩名領袖還討論了俄烏戰爭、北韓問題，以及12月蒙特婁（Montreal）峰會「保護自然並對抗氣候變遷」的重要性，也談到「持續對話的重要」。

這名消息人士還說，照片顯示兩人在擁擠的房間內面對面談了約10分鐘。美國總統拜登昨天則與習近平進行了3個半小時的閉門會談。

2018年華為主管孟晚舟遭加拿大拘留，北京隨後以間諜罪名逮捕兩名加拿大人後，加中外交關係持續緊張。

杜魯道與習近平上次會晤是2019年6月在日本大阪的G20場邊，在那之前兩人3度會面，1次是2015年土耳其G20峰會場邊會議，另2次則是2016年與2017年杜魯道正式訪中。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111116