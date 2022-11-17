岸田文雄會習近平 重申台海和平安定重要性

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（中央社曼谷17日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天晚間在泰國與中國國家主席習近平舉行睽違約3年的日中領袖面對面會談，時間約40分鐘。岸田文雄在會中再次重申「台灣海峽和平與安定的重要性」。

日本產經新聞報導，岸田文雄對習近平表達對於台灣情勢，以及中國公務船屢次侵入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊日本領海的關切，兩人也就俄羅斯威脅動用核武交換意見。

今年8月，中國為反制美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台展開演習。共軍進行演習時，發射的彈道飛彈有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ）。

報導指出，岸田文雄在會中再次對習近平重申「台灣海峽和平安定的重要性」。

岸田並呼籲中國應該克制在南海軍事化行動，也對新疆維吾爾自治區侵犯人權情事及香港局勢表示關切。朝日新聞報導，會中議題還包括北韓核計畫與烏克蘭戰爭。

岸田在會前的公開致詞中表示，這是他和習近平首次面對面會談，他去年10月與習近平首次通話，進行十分有意義的意見交換，並就建構具有建設性且安定的日中關係達成一致意見。

他還說，日中建交今年邁入50週年，儘管當前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但期盼兩國交流逐步恢復正常。

習近平則表示，兩國建交今年邁向50週年，中國與日本都是亞洲乃至全世界的重要國家，擁有許多共同利益和合作發展空間。

這是日中領袖自2019年12月以來，睽違約3年首度面對面會談。日本方面有外相林芳正與日本經濟產業大臣西村康稔陪同。中國方面則有外長王毅一同與會。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1111117