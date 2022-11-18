APEC企業領袖高峰會 美中瞄準經濟隔空較勁

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美國副總統賀錦麗在18日的亞太經濟合作會議企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）中演講，強調美國對印太地區的經濟發展有著堅定的承諾。（主辦單位提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年11月18日

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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）由泰國工商界舉辦的APEC企業領袖高峰會在曼谷登場，美中兩強隔空較勁。中國國家主席習近平和美國副總統賀錦麗演講時都強調自己的國家對亞太地區經濟發展有堅定承諾且具重要地位。

亞太經濟合作會議經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）11月18和19日在曼谷登場，共有來自21個會員體的領袖或代表與會。與此同時，由泰國工商界主辦的亞太經濟合作會議企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）也在16到18日登場。

企業領袖高峰會著重在私部門和公部門之間的對話，中國國家主席習近平原訂昨天傍晚有一場主題演講，不過最後取消現場演講。

根據中國大使館提供給主辦單位的書面講稿，習近平認為，亞太地區曾飽受衝突戰亂之苦，成為大國爭鬥的競技場、國際矛盾的聚集地，正是因為擺脫了冷戰陰霾，亞太地區，特別是中小經濟體，步入奔向現代化的快車道，亞太奇蹟才應運而生。

2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議18日在泰國曼谷展開，中國國家主席習近平會中表示，中方考慮在2023年舉辦第3屆「一帶一路」國際合作論壇，為亞太和全球發展繁榮注入新動力。中央社記者王騰毅攝 111年11月18日

習近平指出：「亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場，任何搞新冷戰的圖謀，人民不會答應，時代不會允許！」

他並提到，中國經濟和亞太經濟相互依存、深度融合，中國已經成為許多亞太經濟體的主要貿易夥伴和地區產業鏈和供應鏈重要節點，中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體，為亞太穩定繁榮做出更多貢獻。

雖然習近平沒有特別指名哪個國家，但美中兩強在亞太地區的較勁態勢越趨明顯，美國試圖加深在亞太地區的經濟影響力。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）代替拜登出席APEC，並利用此次會議團結其他經濟體，不讓北京一枝獨秀主導亞太經濟發展。

賀錦麗今天在企業領袖高峰會15分鐘的演講全程著重在經濟領域，她強調，美國對印太地區的經濟有長久以來堅定的承諾。

她說，美國做為印太地區的一員，未來在這個區域將佔有更重要的一席之地，「美國會一直在這裡，美國會優先加強我們在此區的經濟關係以及和私部門的夥伴關係」。

賀錦麗指出，拜登政府在經濟合作方面想要打造新的模式，包括建構印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework），力圖促進公平貿易、活化供應鏈、乾淨能源和反貪污，美國也會堅定支持發展中國家新的投資架構。

賀錦麗進一步指出，美國的晶片法和降低通膨法案對印太地區的夥伴是有利的，繁榮的美國經濟對印太地區有好處，美國會努力增加直接投資並促進資本自由流動。（編輯：周永捷）1111118