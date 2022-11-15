台積電新訓中心曝光 美國廠員工也曾來台上課

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（中央社記者張建中台中15日電）台積電2020年11月成立新人訓練中心，2021年7月至今年10月已培育逾6300名生力軍。除國內北、中、南廠區的新進員工，連美國亞利桑那州5奈米新廠及日本廠員工也都到過新訓中心受訓。

台積電的新人訓練中心位於中科的晶圓15A廠，今天首度開放媒體採訪。台積電新訓中心共占地9個樓層，除有20台主機台，還有12台量測設備，不少是實際產線的設備，有的機台價值高達上億元。

台積電廠務副總經理莊子壽說，新訓中心主要是為彌補學校與產業的落差。提供專業、有效率及安全的訓練場域，引導新進工程師融入台積電企業文化及工程技術養成，培養實務操作、獨立思考及自我學習態度。

台積電新訓中心每2週開班一次，展開4至8週的實務操作，至今年10月已培育超過6300名生力軍。台積電目前還與北科大、台科大、中央、陽明交大、清大、成大及中山7所大學產學合作，與學校建立長期合作關係，以利招募專業人才。

新訓中心依職務類別共規劃4大學程，有設備學程、製程學程、系統學程及值班技能。設備學程方面，有機台、元件功能介紹與實作演練、機台問題分析與解決。

製程學程部分，有半導體製程介紹及分析與檢測能力。系統學程方面，有產線常用系統功能介紹及實機操作。值班技能則是培養異常處理及應變能力。（編輯：黃國倫）1111115