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恭喜習近平20大成功 張忠謀：是我的主意

2022/11/21 12:11（11/21 13:12 更新）
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「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會21日在總統府舉行，國安會副祕書長徐斯儉（左）為台灣領袖代表張忠謀（右）傳遞資料。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日
「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會21日在總統府舉行，國安會副祕書長徐斯儉（左）為台灣領袖代表張忠謀（右）傳遞資料。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日
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（中央社記者葉素萍台北21日電）台積電創辦人張忠謀代表出席APEC（亞太經濟合作會議）峰會，並與中國國家主席習近平互動。張忠謀今天透露，總統府只有指示「不必避免見面、不必避免打招呼」，至於他恭喜習近平20大成功、兩人談及健康情形，都是他自己的主意。

2022 APEC經濟領袖會議落幕，張忠謀今天出席在總統府舉行的「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會。

張忠謀先前曾透露，在休息室與習近平有互相問好，他恭喜習近平20大成功，習近平也稱讚他氣色很好。

媒體好奇，張忠謀與習近平的會面，事前總統府與國安單位是否有做沙盤推演，張忠謀恭賀20大成功，這個部分總統或總統府方面是否知情，總統對這個部分是表示肯定、尊重還是不妥。

張忠謀指出，總統府的確曾經跟他說，假如有機會不必避免見面、不必避免打招呼，這是唯一的一個指示，至於後來，他恭喜習近平20大的成就，以及他講自己健康的情形，「都是我自己的主意」。

出席記者會的國安會副秘書長徐斯儉則補充表示，剛才總統蔡英文有特別交代關於這件事情，總統對於領袖代表張忠謀與習近平的互動表示「尊重」。（編輯：蘇志宗）1111121

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