拜登將出席台積電移機典禮 宣揚美國製造政績

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台積電位於鳳凰城的晶圓廠6日將舉行移機典禮，美國總統拜登預計親自出席。（圖取自facebook.com/POTUS）

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（中央社記者江今葉鳳凰城5日專電）台積電位於鳳凰城的晶圓廠明天將舉行移機典禮，美國總統拜登預計親自出席。這不僅是拜登高度重視台積電赴美投資，也是他推動晶片法案，宣揚美國製造的重要時刻。

台積電於2020年宣布斥資120億美元，在亞歷桑納州鳳凰城興建5奈米先進製程晶圓廠，預計2024年正式量產，初期月產能2萬片晶圓，創造超過1600個高科技專業工作機會。自2021年動工至今18個月後，台積電將在明天舉行首批機台設備到廠典禮。

白宮日前宣布，拜登（Joe Biden）將親自出席這場活動，並參觀台積電廠，討論重建美國供應鏈計畫，以及如何在亞利桑那州和全美創造就業機會。

對於拜登而言，台積電明天的移機典禮，除了宣告台積電在美擴大投資並即將量產外，更是拜登政府鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，國際供應鏈面臨嚴峻挑戰，特別是高科技產品所需的晶片更是嚴重短缺。疫情大流行期間的供應鏈中斷問題，凸顯台積電在國際晶圓代工的重要地位，拜登政府被迫正視這個問題，積極尋求解方降低依賴國際的程度，鼓勵半導體製造重返美國，拜登8月簽署的晶片法案（CHIPS and Science Act），正是在這樣的思維下立法通過。

依據晶片法案，美國政府預計提供520億美元推動美國半導體生產與研究，並為投資晶圓廠提供約240億美元的稅收減免，是拜登上任以來，最重要的美國製造法案之一。

據了解活動結束後，拜登還將與業者召開約半小時的閉門會談，外界推測拜登政府將藉此說服台積電在美擴大投資，生產更多晶片。

儘管鳳凰城的5奈米晶圓廠尚未量產，但外媒報導台積電可能加碼投資4奈米，甚至3奈米製程。

彭博（Bloomberg News）日前引述消息人士指出，在蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達等美國客戶催促下，台積電亞利桑那州廠2024年啟用時，將生產先進4奈米晶片，蘋果將使用台積電亞利桑那州廠約1/3產能。

台積電創辦人張忠謀日前也曾透露，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，建置3奈米廠；台積電回應，亞利桑那州廠二期積極評估中。

除拜登外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、張忠謀、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、蘋果執行長庫克（Tim Cook）均將出席移機典禮儀式。國發會主委龔明鑫將以董事身分出席，有望跟美國高官政要就台美經濟合作交換意見。台積電大客戶輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也可能現身。

除了台積電在亞利桑那州興建晶圓廠，在晶片法案激勵下，南韓三星（Samsung）與英特爾（Intel）也相繼宣布在美國建立晶圓廠。（編輯：韋樞）1111206