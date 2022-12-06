更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵
運動

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電4/300
首頁 / 產經

英特爾執行長季辛格7日來台 與供應鏈夥伴會面

2022/12/6 16:57（12/6 17:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英特爾執行長季辛格傳出7日來台訪問。（圖取自twitter.com/pgelsinger）
英特爾執行長季辛格傳出7日來台訪問。（圖取自twitter.com/pgelsinger）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹6日電）英特爾（Intel）執行長季辛格傳出明天將來台訪問，與電腦及伺服器等產業鏈夥伴會面。英特爾今天證實季辛格的台灣行，但沒有公開行程。

晶圓代工廠台積電即將舉行美國亞利桑那州廠首次移機典禮（First tool-in），包括董事長劉德音及總裁魏哲家皆將親自出席活動。季辛格此行並未安排與台積電會面。

業者表示，跨國企業高階經理人進行商務行程相當常見。季辛格此次訪台應與宏碁及廣達等電腦、伺服器等產業鏈夥伴會面。

季辛格（Pat Gelsinger）去年12月搭乘私人專機來台訪問，是他接任英特爾執行長後首度訪台。他當時透過預錄影片說，很高興能夠回到台灣，英特爾期待在台灣繼續深耕、努力。（編輯：林淑媛）1111206

#季辛格
#英特爾
#台積電
延伸閱讀
影片／台積電美國亞利桑那州廠區搶先看 拜登將出席移機典禮美國掀半導體廠投資熱 環球晶德州新廠商機可期影片／Intel執行長季辛格讚台積電了不起 盼繼續深耕台灣英特爾晶片製造龍頭不保 彭博估得長期當老二
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電跌逾2% 台股重挫逾250點失守14800點