英特爾執行長季辛格7日來台 與供應鏈夥伴會面

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（中央社記者張建中新竹6日電）英特爾（Intel）執行長季辛格傳出明天將來台訪問，與電腦及伺服器等產業鏈夥伴會面。英特爾今天證實季辛格的台灣行，但沒有公開行程。

晶圓代工廠台積電即將舉行美國亞利桑那州廠首次移機典禮（First tool-in），包括董事長劉德音及總裁魏哲家皆將親自出席活動。季辛格此行並未安排與台積電會面。

業者表示，跨國企業高階經理人進行商務行程相當常見。季辛格此次訪台應與宏碁及廣達等電腦、伺服器等產業鏈夥伴會面。

季辛格（Pat Gelsinger）去年12月搭乘私人專機來台訪問，是他接任英特爾執行長後首度訪台。他當時透過預錄影片說，很高興能夠回到台灣，英特爾期待在台灣繼續深耕、努力。（編輯：林淑媛）1111206