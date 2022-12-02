美國掀半導體廠投資熱 環球晶德州新廠商機可期

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（中央社記者張建中新竹2日電）美國通過晶片法案，帶動台積電、英特爾（Intel）及美光（Micron）等半導體製造廠在美投資建廠熱潮，環球晶也在美國德州新建12吋矽晶圓廠。法人預期，隨著美國新廠投資增加，環球晶德州新廠潛在商機可期。

台積電預計12月6日舉行美國亞利桑那州廠首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，美國總統拜登（Joe Biden）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）都將出席，備受國際矚目。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，過去十幾年來，半導體產能往亞洲移動，在歷經美中貿易戰及疫情之後，歐、美國家意識到在地半導體生產比重下滑，危機意識提高，並積極推動產能回移。

劉佩真說，在美國、歐洲生產成本相對比較高，是「逆全球化」趨勢，跟過去商業運作模式不太一樣，預期短期半導體在地製造是不可逆的態勢。

為推動半導體在地製造，美國通過晶片法案，並掀起一波半導體製造廠投資熱潮，除台積電外，包括英特爾、美光、三星（Samsung）等多家半導體廠紛紛決定在美國投資建新廠。

環球晶與晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）是長期合作夥伴，過去已有不少業績來自美洲市場，今年前9月美洲市場營收達新台幣64.76億元，所占營收比重約12.49%。

環球晶指出，隨著美國半導體製造廠不斷成長，當地矽晶圓供應量已跌至1%以下，本土晶圓供應短缺問題嚴重，德州新廠將有助於彌補美國本土矽晶圓供應鏈缺口，在美國半導體供應鏈將具戰略地位。

法人表示，除美國政府的獎勵措施外，隨著半導體廠在美國擴大投資，可望帶動當地矽晶圓需求增長，環球晶新廠具地緣優勢，潛在商機可期。（編輯：楊凱翔）1111202