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台積電法說：考慮日本建第2座廠 評估歐洲建廠可能性
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台積電法說：考慮日本建第2座廠 評估歐洲建廠可能性

2023/1/12 15:59（1/12 16:48 更新）
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台積電總裁魏哲家12日在法人說明會表示，台積電考慮在日本興建第2座廠，還與客戶及供應鏈夥伴評估歐洲建廠可能性。（中央社檔案照片）
台積電總裁魏哲家12日在法人說明會表示，台積電考慮在日本興建第2座廠，還與客戶及供應鏈夥伴評估歐洲建廠可能性。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹12日電）台積電總裁魏哲家今天表示，台積電考慮在日本興建第2座廠；此外，還與客戶及供應鏈夥伴評估歐洲建廠可能性。

台積電下午舉行線上法人說明會，魏哲家說明台積電全球生產據點布局。他表示，美國亞利桑那州廠將於2024年量產4奈米製程，2026年量產3奈米製程。

魏哲家指出，台積電日本熊本縣菊陽町設廠，將於2024年底量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米特殊製程，並考慮在日本建第2座廠，客戶需求與政府的支持是重要因素。

至於歐洲方面，魏哲家說，台積電與客戶及合作夥伴評估在歐洲設廠的可能性，將聚焦在車用技術，客戶的需求及政府的支持也是重要因素。

魏哲家表示，台積電持續在台灣擴大投資，3奈米製程於南科廠量產，2奈米製程將於2025年量產，落腳竹科及中科。（編輯：張良知）1120112

#台積電
#魏哲家
#歐洲
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