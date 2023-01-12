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大立光林恩平：庫存嚴重 全球手機廠普遍非常悲觀

2023/1/12 15:53（1/12 16:23 更新）
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大立光（圖）12日舉行線上法說會，執行長林恩平直言，市場庫存嚴重，目前看到全球手機廠普遍都非常悲觀。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）
大立光（圖）12日舉行線上法說會，執行長林恩平直言，市場庫存嚴重，目前看到全球手機廠普遍都非常悲觀。（圖取自google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者韓婷婷台北12日電）大立光今天舉行線上法說會，執行長林恩平直言，市場庫存嚴重，目前看到全球手機廠普遍都非常悲觀，預期1月客戶動能會低於12月，2月比1月更差，主要是需求惡化。

大立光今天公告2022年第4季財報，單季每股盈餘（EPS）30.1元，單季毛利率55.9%，優於第3季的53.75%，主要因規模上升及產品組合較好，高畫素產品比重提升，其中業外匯兌損失為新台幣24.2億元，吃掉18元的EPS；累計全年每股盈餘為169.47元，年增21.6%。

林恩平表示，從目前客戶端需求看到，幾乎全球手機廠都非常悲觀，即使中國解封後也沒看到樂觀的廠商。在中國市場大部份手機廠存貨都蠻嚴重，解封後的去化還沒看到變好，普遍都蠻悲觀，主要是整體經濟動能弱。

從客戶新產品鏡頭趨勢來看，林恩平指出，除了少數高階旗艦機種會升級，其他幾乎都會延遲，大多會延用舊有規格，主要因感光元件庫存過高。

在旗艦機種部分，林恩平說，8P（8片塑膠片）規格產品數有增加，但客戶給的預估量都沒有太高，9P產品幾乎還沒有客戶採用。客戶在潛望式設計鏡頭的詢問度有變高，但由於不同規格設計仍有不小差異，大立光仍聚焦在高規格產品，具一定毛利水準才會接單。

在新廠進度上，預計第3季底會開始啟動，進度不變，大致還是以手機產品為主。（編輯：黃國倫）1120112

#林恩平
#大立光
#中國
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