大立光在廈門提告 玉晶光否認侵犯專利權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北19日電）全球手機鏡頭龍頭廠大立光在中國廈門中級人民法院，向同業玉晶光及玉晶光子公司提起侵犯專利權訴訟，為9年來2度控告玉晶光；玉晶光今天發布重大訊息聲明，並無發生對方所提侵權之事。

玉晶光指出，目前已委由律師處理後續相關事宜，若有進一步發展，會再向外界報告。大立光對再度提告玉晶光，尚未回應。

大立光股價今天以平盤新台幣2225元開出，早盤高點2240元、低點2205元，振幅約0.22%。玉晶光股價早盤最低來到342.5元、下跌29.5元，重挫約8%，至10時44分左右跌幅收斂至1%以內。

大立光近10年來數度發起專利戰，從玉晶光、先進光（3362）、新鉅科（3630）等同業，一路告到大客戶三星，連沒有直接往來的惠普都告，轉向筆記型電腦市場。

2013年6月大立光對光學鏡頭主要競爭對手玉晶光發出戰帖，最終由蘋果出面協調和解收場；大立光之後改變策略，從終端品牌廠下手。2013年11月大立光狀告全球手機霸主三星電子，最終「以戰逼單」策略奏效，取得三星電子訂單，補足全球布局的最後一塊拼圖。

到了2021年大立光重啟專利戰，在台、美、韓廠之後，轉向大陸廠聯想集團旗下的摩托羅拉行動技術公司。當時市場就解讀，除了阻斷紅色供應鏈進逼外，對大陸一線品牌手機廠示警意味濃厚。

今年1月大立光執行長林恩平曾在線上法人說明會中表示，大立光的專利網布局很廣，只要有侵權且不是自有客戶，就可能會提告；但自有客戶出現侵權行為，會以協商方式進行。（編輯：郭無患）1111219