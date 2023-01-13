大立光展望悲觀 大跌200元失守2000元關卡

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）光學鏡頭廠大立光董事長林恩平昨天表示，手機市場需求惡化，庫存嚴重，幾乎全球手機品牌廠都非常悲觀。大立光今天股價受到法說會內容影響，開低走低，大跌逾9%，失守2000元關卡。

大立光今天股價開低走低，早盤一度大跌200元，來到1960元，跌破2000元整數關卡支撐，一次跌破10日線、月線、季線、半年線，創下2個月來新低價。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，客戶涵蓋蘋果及非蘋陣營訂單，其釋出展望視為全球手機市場風向球，林恩平昨天在法人說明會上預估，1月拉貨動能較去年12月差，2月也會比元月差，對於接下來連2個月走弱的趨勢，林恩平以「需求惡化」來解讀，而非季節性淡季。

林恩平表示，相較3個月前，目前庫存去化狀況沒有變好，幾乎全球手機品牌廠都非常悲觀，即使中國解封後也沒看到樂觀的業者。需求疲弱與價格競爭仍將持續，加上客戶端感測元件庫存過高，以至客戶在機種升級的速度放緩。

大立光對於手機產業現況悲觀看待，法說會後多數券商下修大立光2023年每股盈餘（EPS），不過針對評等及目標價的調整則不太同調，上調跟下修的都有。

大立光累計2022年全年營收476.75億元，年增2%，營業毛利260.8億元，毛利率54.7%，稅後盈餘226.18億元，EPS為169.47元，年增21.6%。（編輯：楊凱翔）1120113