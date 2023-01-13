台積電營運可望續成長 股價漲逾4%衝破500元

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台積電13日開盤股價即衝上507元，大漲20.5元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電今年營運將先蹲後跳，全年美元營收可望延續成長趨勢，美國存託憑證（ADR）勁揚逾6%，今天股價開盤即衝上507元，大漲20.5元；早盤最高來到509元，上漲22.5元，漲幅逾4%。

台積電12日舉行線上法人說明會，釋出的訊息大致符合市場預期。受終端市場需求疲軟，供應鏈持續去化庫存影響，台積電第1季營收恐將滑落到167億至175億美元，將季減14.2%；上半年美元營收將較去年同期下滑中個位數百分比（約4%至6%）。

隨著市場需求穩健回升，台積電下半年營運將重回成長軌跡，全年美元營收可望微幅成長，表現將優於晶圓代工業衰退3%水準。

在營運可望如預期於上半年落底，台積電ADR大漲逾6%，今天股價同步走高，開盤即衝破500元關卡，達507元，大漲20.5元；早盤最高來到509元，上漲22.5元，市值激增5834億元，攀升至13.19兆元。（編輯：楊蘭軒）1120113