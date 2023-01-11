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台積電魏哲家連3個月加碼自家股票 467張逾1.79億

2023/1/11 08:39
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（中央社記者張建中新竹11日電）台積電總裁魏哲家去年12月持續加碼買進67張台積電股票，連續3個月共計買進467張，估計至少斥資逾新台幣1.79億元。他先前曾說，希望對台積電能有好的影響，並強調台積電有好成績，一定會反映價值。

據公開資訊觀測站資料顯示，魏哲家12月自集中交易市場加碼買進67張台積電股票，持股增至6346張。若以台積電12月股價介於442.5至508元計，魏哲家加碼金額逾2964萬元。

魏哲家於10月17日一口氣質設1600張台積電股票，並隨即於10月及11月接連自集中交易市場各加碼買進200張台積電股票，12月再加碼買進67張；魏哲家連續3個月共加碼467張台積電股票，估計投資金額超過1.79億元。

除魏哲家外，台積電歐亞業務暨研究發展/技術研究資深副總侯永清、研究發展/設計暨技術平台副總經理魯立忠和企業規劃組織副總經理李俊賢等主管12月也同步加碼台積電股票。

魏哲家去年12月應邀出席玉山科技論壇演講時，曾針對股神巴菲特買進台積電發表看法，並首度對他自己加碼投資台積電提出說明。

魏哲家當時表示，巴菲特買台積電，希望對台積電能有正面影響；他自己加碼台積電股票，也希望能有很好影響。魏哲家強調，對於台積電而言，最重要的是技術、生產及客戶信任，如果成績很好，一定會反映價值。（編輯：楊凱翔）1120111

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