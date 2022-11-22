巴菲特投資台積電 專家：著眼下個10年成長

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（中央社台北22日綜合外電報導）股神巴菲特在台積電市值蒸發2500多億美元之際，悄悄於第3季敲進50億美元的台積電美國存託憑證（ADR）。市場認為巴菲特出手，著眼於台積電價值浮現、技術領先以及基本面穩健。

彭博報導，除了股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway），老虎全球管理公司（Tiger Global Management LLC）也同樣進場，或許意味著遭逢需求減緩和中美緊張亂流的晶片產業已浮現投資價值。

利達資產管理公司（LW Asset Management）基金經理黃耀宗（Andy Wong）指出：「倘若不看當前的半導體景氣下行趨勢，台積電憑藉科技領先優勢，是絕佳長線價值投資對象。隨著物聯網（IoT）、再生能源、汽車需求快速成長，巴菲特（Warren Buffett）可能正在投資下個10年的成長。」

高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）在11月16日的研究報告中表示：「鑑於台積電優異的執行力，我們預期在景氣下行周期，台積電將持續展現優於同業的韌性。」

高盛說：「除價值吸引人外，台積電處於最能抓住半導體產業在5G、人工智慧、高效能運算和電動車等長期結構性成長的位置。」

台積電還有另一項優勢：儘管半導體處景氣下行周期，台積電還能交出兩位數營收成長，今年毛利率仍遠高於50%。有助讓台積電今年股價跌幅侷限在21%，表現優於美光科技（Micron Technology Inc.）和SK海力士（SK Hynix Inc.）。

分析師還指出，穩健的現金流和穩定的股利可能也有助台積電吸引巴菲特的青睞。

晨星亞洲（Morningstar Asia Ltd.）股票分析師李旭暘（Phelix Lee）指出：「在追求技術/產能領先的競賽中，台積電（和其他晶圓廠）都砸下鉅額資本支出，但歷史紀錄顯示，儘管資本支出龐大，台積電仍能創造不錯的現金流。」

在股利方面，彭博彙編的數據顯示，台積電股票殖利率為2.6%，高於美光的0.8%，幾乎和SK海力士相同。（譯者：劉淑琴/核稿：楊明暐）1111122