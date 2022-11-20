巴菲特與魏哲家買股 台積電股東人數卻連2週降

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台積電股東總人數上週減少3萬2392人，連續兩週下滑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹20日電）台積電在巴菲特光環加持，及總裁魏哲家自集中市場加碼買進股票激勵，上週股價大漲45.5元，攀高至487元，漲幅逾10%。隨著股價彈升，台積電小股東卻紛紛賣股，股東總人數上週減少3萬2392人，連續兩週下滑。

巴菲特旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）第3季大舉買進6010萬股台積電美國存託憑證（ADR），價值超過41億美元，震撼市場。

據公開資訊觀測站資料，魏哲家10月自集中交易市場加碼買進200張台積電股票，以台積電10月均價403元計，金額達新台幣8060萬元，持股增至6079張。

台積電上週股價延續強勁走勢，大漲45.5元，攀高至487元，站上470元半年線關卡，市值激增1.18兆元，攀升至12.62兆元，並貢獻大盤377點，為盤面焦點。

隨著股價彈升，台積電小股東卻紛紛賣股，據台灣集中保管結算所統計，台積電11月18日股東總人數滑落至145萬4194人，較11月11日的148萬6586人再減少3萬2392人，連續兩週下滑。

其中，台積電零股股東人數跌破90萬人關卡，降至88萬6266人，較上一週減少1萬5237人；持股1張至5張的股東人數降至46萬7932人，減少1萬4459人；持股1000張以上的大股東人數則增加11人，至1488人。

魏哲家加碼買進股票，展現對台積電前景的信心，據公開資訊觀測站資料，記憶體模組廠宜鼎及設備廠均豪的董事10月也都加碼自家公司股票，備受關注。

宜鼎董事睿鼎投資10月加碼買進183張宜鼎股票，持股增至6687張；均豪董事志聖加碼買進206張均豪股票，持股增至4萬4758張。

宜鼎深耕工控市場，第3季不畏記憶體市況低迷，每股純益維持6.28元水準；累計前3季每股純益17.02元。均豪擴展半導體設備有成，累計前3季每股純益達2.32元，超越去年整年度的1.54元水準。（編輯：楊凱翔）1111120