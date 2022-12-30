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憂地緣政治風險遭外資大賣 台積電全年股價跌166.5元

2022/12/30 14:20（12/30 14:29 更新）
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台積電30日股價收在448.5元，上漲2.5元。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電30日股價收在448.5元，上漲2.5元。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹30日電）台股今天2022年封關，台積電股價收在448.5元，上漲2.5元。因地緣政治憂慮升高，外資今年來大幅調節台積電逾100萬張，影響台積電今年股價大跌166.5元，跌幅達27%。

台積電今年股價震盪劇烈，隨著半導體戰略重要性提升，各國紛紛力推半導體在地製造，技術領先全球的台積電成為各國政府極力爭取目標，台積電今年初在市場資金追捧下，股價一度衝上688元，創新天價。

但隨著地緣政治緊張情勢升高，發生俄烏戰爭、中國對台軍演，加上通膨飆高、升息、美元強勢，市場資金挪移，外資籌碼鬆動，今年大砍台積電逾100萬張，持股比重自75.06%，降至逼近70%。

據台灣集中保管結算所統計，台積電持股1000張以上大股東人數今年至12月23日減少超過60人。反觀小股東人數有增無減，台積電今年零股股東人數增加逾30萬人，持股1至5張的股東人數也增加約16萬人，推升台積電股東總人數激增50萬人以上。

小股民的螞蟻雄兵力量依然難敵外資沉重賣超，台積電股價震盪走低，輪番跌破600元及500元關卡，甚至一度下探370元，自高點拉回318元，跌幅達46%；今天收在448.5元，累計今年大跌166.5元，跌幅約27%。

隨著台積電股價回檔，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）買進台積電美國存託憑證（ADR），台積電總裁魏哲家也在10月及11月連續兩個月自集中交易市場，共加碼買進400張台積電股票，以實際行動展現對台積電前景的信心。

受終端市場需求疲軟，客戶去化庫存影響，法人預期，台積電明年第1季營運恐自今年第4季的高點滑落，全年營收能否延續成長趨勢有待觀察。

此外，台積電擴大海外布局，陸續前往美國及日本投資設廠，目前也針對德國設廠進行評估，對於毛利率及獲利的影響也備受市場關注。（編輯：林淑媛）1111230

#台積電
#股神巴菲特
#美國
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