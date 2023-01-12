晶圓代工業今年恐減少3% 台積電營收估微幅成長

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（中央社記者張建中新竹12日電）台積電總裁魏哲家今天在法人說明會中指出，預估今年不計記憶體的半導體產業營收恐將減少4%，晶圓代工業營收將減少3%，台積電今年營收將微幅成長。

台積電下午舉行線上法人說明會，財務長黃仁昭表示，因終端市場需求疲弱及客戶持續去化庫存，預期今年第1季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元計算，將季減約14.2%。

受產能利用率較低及3奈米量產初期未達經濟規模影響，台積電第1季毛利率將約53.5%至55.5%，營業利益率將約41.5%至43.5%。

台積電總裁魏哲家指出，去年不計記憶體的半導體產業營收成長約10%，晶圓代工業營收成長27%；台積電營收758.8億美元，成長33.5%。

展望2023年，魏哲家說，半導體產業景氣可望於今年上半年落底，下半年應可健康復甦，全年不計記憶體的半導體營收將減少4%，晶圓代工業營收減少3%，台積電美元營收可望微幅成長。（編輯：張良知）1120112