台積電去年獲利首度衝破1兆元 每股純益39.2元

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台積電去年第4季歸屬母公司淨利新台幣2959億元，再創新高，每股純益11.41元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹12日電）台積電去年第4季歸屬母公司淨利新台幣2959億元，再創新高，每股純益11.41元；去年全年歸屬母公司淨利首度突破1兆元大關，每股純益39.2元。

晶圓代工廠台積電下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季及全年營運結果。台積電第4季營收達199.3億美元，順利達成199億至207億美元目標，約新台幣6255.3億元，季增2%。

台積電去年第4季高效能運算業績季增10%，車用電子業績也季增10%，智慧手機業績季減4%，物聯網業績季減11%，消費性電子業績季減23%。7奈米製程比重約22%，5奈米製程比重約32%。包括7奈米及5奈米先進製程比重約54%。

受惠有利的匯率條件及成本改善效益，台積電去年第4季毛利率62.2%，超越原訂的59.5%至61.5%目標，較第3季揚升1.8個百分點，歸屬母公司淨利2959億元，季增5.4%，每股純益11.41元。

台積電去年總營收達2.26兆元，年增42.6%，毛利率59.6%，揚升8個百分點，歸屬母公司淨利1.01兆元，年增70.4%，每股純益39.2元。（編輯：林淑媛）1120112