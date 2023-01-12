台積電今年3奈米滿載 可望貢獻4%至6%營收
2023/1/12 16:23（1/12 16:48 更新）
圖為台積電南科台南園區廠房。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹12日電）台積電3奈米（N3）去年第4季量產，升級版3奈米（N3E）製程將於今年第3季量產，預估今年3奈米及升級版3奈米將貢獻中個位數百分比（約4%至6%）營收。
台積電下午舉行線上法人說明會，總裁魏哲家說明先進製程狀況。他表示，受個人電腦與智慧手機市場低迷，以及客戶調節庫存影響，台積電7奈米及6奈米產能利用率不再處於過去3年的高點，估計需要數季時間調整，預期今年下半年需求可望回溫。
台積電3奈米於去年第4季量產，高效能運算及智慧手機客戶需求超越供應能力，2023年將全產能生產。魏哲家說，升級版3奈米製程將於今年第3季量產。
魏哲家表示，3奈米及升級版3奈米今年合計將貢獻中個數百分比（約4%至6%）營收，營收貢獻將高於5奈米製程量產第1年的貢獻，客戶產品設計定案數量也將是5奈米的2倍以上。（編輯：張良知）1120112
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