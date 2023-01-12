台積電今年資本支出320億至360億美元 較去年略減

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）晶圓代工龍頭台積電今天下午在線上法人說明會中表示，今年資本支出預估在320億美元至360億美元區間，較去年362.9億美元減少。

台積電財務長黃仁昭表示，今年資本支出約70%將用在先進製程，20%用在特殊製程，10%用在先進封裝和光罩生產等領域。

根據台積電官網，特殊製程包括微機電（MEMS）、CMOS影像感測元件（CIS）、類比元件（Analog）、嵌入式快閃記憶體（eFlash）、混合訊號/射頻元件、高壓元件等。

根據資料，台積電去年第4季資本支出108.2億元，較去年第3季87.5億美元增加23.6%，較2021年同期84.6億美元增加27.9%。

台積電2022年累計資本支出362.9億美元，較2021年300.4億美元增加20.8%；若以新台幣計價2022年資本支出1兆826.7億元，較2021年8392億元成長29%。（編輯：張良知）1120112