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台積電：長期毛利率逾53%可達成 第1季受匯率影響

2023/1/12 17:11（1/12 18:03 更新）
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）晶圓代工龍頭台積電今天表示，匯率是影響第1季毛利率表現因素之一；不過長期來看，台積電在毛利率表現超過53%的目標仍可達成。

台積電下午舉行線上法人說明會，財務長黃仁昭表示，去年第4季毛利率62.2%，較去年第3季季增1.8個百分點；去年台積電營收以美元計價年成長33.5%、以新台幣計價年成長42.6%，受惠匯率是主要因素之一。

展望台積電今年第1季毛利率表現，法說會預估目標約53.5%至55.5%，若以中間值54.5%來看，黃仁昭指出，除了產能利用率相對下滑、客戶調整庫存因素外，匯率變數也是原因之一。

台積電去年第4季平均匯率估算新台幣兌美元匯率31.39元，今年第1季假設新台幣兌美元匯率為30.7元，法人指出，第1季新台幣匯率升值，可能部分影響台積電毛利率表現。

不過黃仁昭重申，排除匯率因素，長期來看，台積電在毛利率表現超過53%的目標仍可達成。

在資本支出部分，台積電預估今年資本支出規模約320億美元至360億美元區間，較去年362.9億美元減少。

黃仁昭預期，今年資本支出約70%將用在先進製程技術，20%用在特殊製程技術，10%用在先進封裝和光罩生產。他指出，在先進製程節點的資本支出較昂貴。

黃仁昭指出，台積電每年資本支出規劃，均以客戶未來數年需求及成長為考量，他重申，因應短期不確定因素，台積電適度緊縮資本支出規劃。

在回答法人問題時，台積電指出，在美國建造晶圓廠房及設施的成本，相較在台灣相關成本大約高出約5倍。

在先進封裝部分，台積電表示，去年先進封裝營收占整體營收比重約7%，預期今年先進封裝業績表現可與去年持穩。

根據台積電官網，特殊製程包括微機電（MEMS）、CMOS影像感測元件（CIS）、類比元件（Analog）、嵌入式快閃記憶體（eFlash）、混合訊號/射頻元件、高壓元件等。（編輯：張良知）1120112

#台積電
#黃仁昭
#台積電官網
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