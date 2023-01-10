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台積電12月營收下探5個月新低 全年營收2.26兆再創高

2023/1/10 13:54（1/10 14:08 更新）
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台積電2022年總營收新台幣2.26兆元，再創新高，年增42.6%。（中央社檔案照片）
台積電2022年總營收新台幣2.26兆元，再創新高，年增42.6%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹10日電）台積電自結去年12月營收新台幣1925.6億元，月減13.5%，為5個月新低；第4季營收6255.32億元，季增約2%，全年總營收2.26兆元，皆再創新高，年增42.6%。

法人表示，電腦及智慧手機市況低迷，7奈米及6奈米客戶需求疲弱，加上客戶年終庫存盤點作業，是影響台積電去年12月營收滑落主因。

台積電去年第4季營收6255.32億元，略低於預期；台積電第4季營收目標為199億至207億美元，新台幣兌美元匯率預估為31.5元。5奈米製程需求強勁，是推升台積電第4季營收創高一大動能。台積電去年總營收達2.26兆元，再創新高，年增42.6%。

台積電將於1月12日舉行法人說明會，法人多數預期，隨著供應鏈庫存調整影響擴大，包括5奈米及成熟製程需求同步趨緩，台積電上半年業績恐將逐季滑落；其中，第1季營收將季減逾1成水準。台積電下半年業績可望止跌回升。

除全年營運展望外，台積電資本支出、先進製程進展及全球布局等都是市場關注焦點；此外，台積電是否調整長期毛利率目標53%，也備受關注。（編輯：林淑媛）1110110

#台積電
#5奈米
#半導體
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