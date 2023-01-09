台積電法說會12日登場 聚焦全球布局等4大議題

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（中央社記者張建中新竹9日電）台積電法人說明會將於12日登場，是台股本週重頭戲；包括全年展望、資本支出、先進製程進展與全球布局4大議題將是市場關注焦點。

受智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲影響，台積電去年第4季7奈米及6奈米產能利用率開始鬆動，所幸在5奈米需求持續強勁支撐下，整體營運依然穩健。

隨著供應鏈去化庫存影響擴大，法人預期，台積電5奈米製程產能利用率恐將快速滑落，成熟製程需求同步趨緩，加上新台幣兌美元匯率條件不利營收表現，台積電第1季營收將季減10%以上，第2季業績不排除進一步滑落，全年營收將力求持平。

半導體業者多認為今年變數多，包括供應鏈庫存、通膨、升息、俄烏戰爭及中國大陸疫情等，上半年營運展望保守，預期全年景氣將呈先低後高態勢。

因短期產業景氣遭遇逆風，台積電今年資本支出將審慎評估，不過，台積電全球投資布局進度不變，法人預期，台積電今年資本支出仍可望維持在300億美元以上高檔水準。

台積電美國亞利桑那州廠於去年12月舉行移機典禮，除決定將第1期工程轉為生產4奈米，第2期工程也正式展開，預計生產3奈米，總投資金額擴增至400億美元；市場也關切台積電是否擴大日本投資，以及德國設廠評估情況如何。

台積電3奈米製程於去年正式量產，2奈米原訂2025年量產，3奈米製程業績貢獻、以及2奈米製程最新進展備受關注。因3奈米製程量產初期尚未達經濟規模，恐不利毛利率表現，且海外投資成本高，台積電是否調整中長期毛利率目標53%，也是市場持續追蹤的重點。（編輯：郭無患）1120109