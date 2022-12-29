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台積電：3奈米需求非常強勁 是最先進半導體技術

2022/12/29 11:04（12/29 11:15 更新）
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（中央社記者張建中台南29日電）台積電今天舉行3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，3奈米製程良率與5奈米量產時的良率相當，是世界最先進的半導體技術，應用於雲端、高速網路及行動裝置，市場需求非常強勁。

劉德音說，與5奈米相較，3奈米製程的邏輯密度增加60%，在相同速度下，功耗降低30%至35%，是世界最先進的半導體技術。

他表示，3奈米將應用於超級電腦、雲端資料中心、高速網際網路及許多行動裝置，包括未來的AR及VR；市場需求非常強勁。預期3奈米量產後對營收的貢獻都會大於同期的5奈米貢獻，3奈米量產5年內將釋放1.5兆美元終端產品價值。

他說，台積電晶圓18廠進入第8期擴廠，規模是一般邏輯工廠的2倍大。台積電將同時擴建美國亞利桑那州廠第2期，將加強客戶的信任，及增加成長動能。（編輯：郭無患）1111229

#劉德音
#台積電晶圓18廠
#3奈米
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