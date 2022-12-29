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台積電3奈米量產暨擴廠典禮 晶圓18廠總投資1.86兆

2022/12/29 10:50
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（中央社記者張建中台南29日電）台積電今天舉行3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，晶圓18廠是台積電5奈米及3奈米生產重鎮，總投資金額將達新台幣1.86兆，估計將創造1.13萬個直接高科技工作機會。

台積電今天在台南科學園區的晶圓18廠新建工程基地，舉行3奈米量產暨擴廠典禮，由董事長劉德音主持；行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、國科會主委吳政忠及台南市長黃偉哲等人到場，還有近200名供應鏈夥伴出席。

劉德音說，台積電南科廠區十分幽美，包括晶圓6廠及晶圓18廠，都是LEED認證的綠建築，使用來自南科再生水廠的再生水，並將逐步達成2030年再生水替代率60%的目標。

劉德音表示，晶圓18廠是台積電5奈米及3奈米的生產重鎮，總投資金額將達1.86兆，估計將創造超過1.13萬個直接高科技工作機會，以及2.35萬個營建工作機會，台積電招募員工會帶來6.7倍額外的工作機會，相當於帶來約7萬個工作機會。（編輯：林淑媛）1111229

#台積電
#劉德音
#晶圓18廠
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