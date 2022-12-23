金融時報：台積電與供應商洽談開設歐洲首座工廠
2022/12/23 14:18（12/23 14:47 更新）
英國「金融時報」23日報導，台積電正為可能在德國設廠事宜，與關鍵供應商進行深度磋商。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
（中央社台北23日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，台灣晶片製造大廠台積電正為可能在德國東部城市德勒斯登（Dresden）設立首座位於歐洲的工廠事宜，與關鍵供應商進行深度磋商。
「金融時報」（Financial Times）引述知情人士說法報導，台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）明年初將派遣公司高層前往德國，討論可能在當地設廠一事上，德國政府所能提供的支持程度，以及當地供應鏈能力，以滿足台積電需求。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111223
（中央社製圖）
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