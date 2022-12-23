再傳赴德國設廠 台積電：目前沒有具體計畫

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金融時報報導，台積電可能在德國設廠，明年初將派團隊前往德國。台積電對此表示，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者張建中台北23日電）外媒報導，台積電可能在德國設廠，明年初將派團隊前往德國，討論相關事宜。台積電對此表示，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。

因應客戶需求，台積電已陸續前往美國及日本設廠，擴大全球布局。國內外媒體還多次報導，台積電將前往德國設廠；先前傳出台積電建廠評估小組已拍板將前往德國設立12吋晶圓廠。

金融時報與日經新聞今天報導，台積電目前正與關鍵供應商進行深度磋商，預計明年初派遣團隊前往德國，討論可能在當地設廠一事，包括德國政府所能提供的支持程度，以及當地供應鏈能力。

台積電對此表示，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。

半導體業者指出，台積電已在美國與日本兩地設廠，其中，美國亞利桑那州廠不僅將製程技術由5奈米提升為4奈米，並擴大投資3奈米，產能規模也擴增至月產5萬片。

為因應美國及日本廠需求，台積電已外派工程師前往支援，業者表示，台積電未來若再前往德國投資設廠，人力方面恐將更加吃緊；營運獲利壓力也會因此進一步升高。（編輯：林淑媛）1111223