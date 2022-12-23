傳台積電評估在德國設廠 滿足歐洲車廠需求

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（中央社台北/柏林23日綜合外電報導）英國「金融時報」報導，全球最大晶片製造商台積電鑒於歐洲汽車製造業半導體需求旺盛，正評估在德國東部城市德勒斯登（Dresden）設立歐洲首座工廠，最快2024年動土。

「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，台積電正就歐洲設廠事宜與上游主要供應商進行深度討論，明年初將派一支高階主管團隊前往德國，就設廠可能獲得的政府支援程度，以及能夠滿足其需求的當地供應鏈產能等事項進行磋商。

消息人士還說，這將是台積電6個月內第2度派遣高階主管前往歐洲，且預料此行結束後不久，就會對是否投資數以十億計美元在當地設廠，做出最後決定。

根據報導，台積電去年便面臨客戶要求考慮在歐洲設廠，但初步評估工作因為今年2月爆發俄烏戰爭而中止。不過知情人士指出，由於歐洲車廠對於能有當地晶片製造供應鏈的需求越來越強，促使台積電重新考慮這個構想。

歐洲聯盟（EU）正加快腳步擺脫對亞洲半導體進口的依賴。歐盟為了吸引晶片製造商來到歐洲，今年稍早核准了總額430億歐元（約新台幣1兆4000億元）的補助計畫。若台積電在德國設廠成真，將對歐盟的努力帶來一大幫助。

知情人士透露，台積電與數家材料及設備供應商的討論內容，聚焦在它們是否也能針對支援台積電設廠進行投資。

晶片製造程序複雜，需要曝光機等50多種設備，以及化學物質和工業氣體等2000多種材料。

一家可能提供台積電德勒斯登廠關鍵材料的供應商高階主管表示：「我們會想辦法支援我們的客戶，不會讓（他們）獨自橫越沙漠。」但這名主管也說，這必須有政府幫忙。

台積電在德勒斯登設廠若付諸行動，這座工廠主要會生產28奈米與22奈米製程晶片，與台積電正規劃與索尼（Sony）在日本合作設廠的計畫類似。

另一方面，台積電也須評估在歐洲設廠是否將造成自身人力吃緊。台積電為了支援在美國興建中的新廠，已經派出數百名工程師；且台積電先前已表示，為了協助日本設廠事宜，有必要派遣500至600名工程師支援。

但相較於北美洲占台積電營收比重高達65%，歐洲、中東和非洲市場合計只占台積電營收的6%左右。

一名台積電的發言人表示，有關是否在德勒斯登設廠，不排除「任何可能性」。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1111223