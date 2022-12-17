台積電全球布局「短空長多」 晶圓代工龍頭地位更穩固

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台積電積極擴大全球布局，不僅在美國建立4奈米及3奈米廠，同時在日本投資設廠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北17日電）台積電積極擴大全球布局，不僅在美國建立4奈米及3奈米廠，同時在日本投資設廠。半導體業者認為，台積電雖可能面臨成本增加壓力，但應可順利化解客戶以分散風險理由轉單的危機，專心致力確保技術領先地位。

業者表示，面對美中科技戰、疫情及俄烏戰爭等不利因素干擾下，企業經營者不能完全沒有風險意識，不能將產品全部押在一家公司，且全集中在一個地方；英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）曾多次公開批評，台灣不是個穩定的地方，美國政府應多支持美國本土廠商。

業者指出，台積電美國亞利桑那州廠日前風光舉行移機典禮，美國總統拜登親自出席，美國科技大廠蘋果（Apple）執行長庫克、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等人也都到場同慶。

業者表示，台積電技術勝過英特爾，又去美國投資並決定擴大投資，金額提高到400億美元，為美國史上規模最大外國直接投資案之一，將創造生態系及1萬個高薪高科技工作機會，對美國有不小貢獻。

面對各國紛紛推動半導體在地製造，業者說，最上策是告訴世界各國不需要做本土化，中策是在各國推行在地過程時，能找台灣廠商去參與、去影響，成為當地最受歡迎企業。

業者表示，台積電前往美國及日本等地投資設廠後，客戶雖然還是押寶在台積電一家公司，但已有適度分散風險。

業者指出，台積電海外布局可能讓成本增加，但對台積電營運將是「短空長多」；台積電藉由小規模分散風險與全球化，可以化解客戶以分散風險理由轉單的危機，專心致力確保技術領先地位，這代價是值得的。

業者表示，企業經營是看繳出來的總成績單，台積電可以透過調高售價、或多採用台灣供應鏈等方式管理成本，以達到對投資人的承諾。

業者說，「台積電的主場優勢，又要回來了」，反觀英特爾的壓力可能日益升高，預期台積電未來3至5年將繼續在晶圓代工領域保持領先地位。

外資則表示，地緣政治風險是今年市場對台積電最大憂慮，且是左右台積電股價表現的關鍵因素，隨著台積電產能布局趨於多元化，將可緩解地緣政治擔憂。（編輯：黃國倫）1111217