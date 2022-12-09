台積電赴美擴大投資 學者：緩和台灣五缺壓力

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）台積電赴美投資，引發民眾憂心台灣被掏空，不過學者認為，台灣資源有限，台積電赴美投資可紓緩五缺壓力，另一方面，期待半導體產業可帶動其他領域發展，讓產業發展更均衡、經濟成長更紮實。

台積電赴美投資，並於美國時間6日舉行移機典禮，美國總統拜登親自到場，展現高度重視。

台積電於美國設廠的議題不僅是全球焦點，更引發國內對於先進製程外移、人才流失的憂心。中經院今天舉行「2023年經濟展望論壇—全球景氣震盪之挑戰與契機」論壇，會中也提及台積電赴美的議題，不過與會學者認為不需過度擔憂。

「大家也要想，台灣有沒有那麼多人、電、水？」政治大學創新國際學院暨台灣研究中心副院長暨執行長連賢明直言，如果台積電把國外的廠都放回台灣，所需的水電非常可觀；廠商進行全球布局不可避免，因為他們「變大了」，變大一定會被要求做很多不一樣的事情。

連賢明進一步指出，產業變大不見得對台灣不好，反而可以把國際機會拉回台灣，近幾年就看到很多產業來台投資。

中經院副院長王健全則說，很多人講「去台化」，但台灣半導體產業實力堅強，除了供應鏈完整、產業群聚的優勢，半導體投資動不動上百億美元，存在規模障礙，對手想要迅速超車不是件容易的事情。

現場與會學者表示，台灣資源、人力集中半導體，不利產業多元發展，是否可能造成「荷蘭病」，也就是過度依賴單一產業，衍生其他負面問題的現象。

王健全坦言，當一個產業特別強大，確實會排擠其他資源，台積電赴海外投資好處是紓緩國內五缺壓力，但也要思考，當3奈米都到美國，台積電還有沒有2奈米、1奈米的實力；此外，優秀工程師到了美國，會不會3、5年後跳槽到英特爾，「台灣能不能找出更先進技術，繼續領先，這才是關鍵」。

「台灣一定要把半導體擴散，帶動到其他領域發展，台灣會走得更紮實」，王健全建議，接下來應思考如何擴大半導體優勢並擴散至其他領域，如無人機施肥、智慧製造、達文西手臂等。

連賢明相當認同，他表示，台灣有很好的零組件和代工產業，但缺乏品牌，如今半導體產業非常強大，下一步要思考如何運用半導體拉動其他產業，把品牌做出來，帶動國家價值，台灣產業發展才會更均衡。（編輯：潘羿菁）1111209