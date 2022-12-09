經長：中媒炒作半導體去台化 意在負面影響台美關係

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）經濟部長王美花今天表示，近期許多「去台化」等論述，很多是中國媒體在炒作，且這顯然是帶有目的的意見，主因之一是想對台美關係產生負面影響，二是考量到台灣先進製程赴美製造，會對中國產生影響。

王美花今天出席「掌握變局 台灣突圍 2023全球經濟關鍵報告論壇」活動，並以「展望2023 台灣經貿產業布局」為題，進行專題演講。

王美花會前受訪時提及，台灣生產的半導體是供應給全世界，甚至其中很多賣到中國，但最近很多「去台化」等言論，有非常多是中國媒體在炒作此題目，中媒會炒這題也有很多原因。

王美花分析，第一，當然是希望能對台美關係產生負面影響；第二，中媒在想的，是台灣半導體較先進的製程前往美國製造，會對中國產生影響，但台灣企業如何進行全球布局，是純粹的商業行為。

王美花在演講時也談及此事，她表示近期很多國內言論，以及更多中國言論，都透過中媒大肆報導，例如「台積電變美積電」、「台灣被掏空」等言論，這些顯然都是有目的的論述。

王美花說，經濟部近期持續就此說明，就是希望台灣人民能理解，若不信她的說法，也可聽聽台積電總裁魏哲家、董事長劉德音怎說，例如針對台積電赴美會掏空台灣半導體的言論，魏哲家就說「門都沒有」，這形容得非常好。

王美花強調，台灣半導體有非常好的生態系，更是全球重要生產地，台積電先進製程也一定會留在台灣製造，這是因先進製程晶片設計出來後，還要經過試量產、調校等程序後才能量產，這些在台灣都有很多供應商可合作。

不僅如此，王美花也強調不只政府，還有台積電等廠商，以及相關供應商，都一定會繼續將半導體產業做得更好，因為大家都把台灣當做是全球最重要的半導體基地。（編輯：翟思嘉）1111209