台經院學者正面看待投資 盼台積電在美壯大打敗敵人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北26日電）台積電赴美投資，引發民眾憂心護國神山地基將被掏空，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，應該正面看待台積電赴美投資，這好比孫子兵法中「因糧於敵」，盼台積電取用美國資源後壯大、進而打擊三星、英特爾等對手。

台經院今天舉行景氣動向記者會，談到半導體景氣展望，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，半導體產業景氣面臨修正，但明年產值仍可創新台幣5兆元的新高，產值年增率預計從今年15.6%的雙位數成長，放緩至明年的6.1%，連續第5年超越全球表現。

近期有「護國神山」之稱的台積電赴美投資，引發民眾對半導體產業被掏空、人才外流等憂心；台積電創辦人張忠謀在台積電於美國舉行的移機典禮上「全球化已死」一席話，更讓人熱烈討論。

不過，台經院學者大多正面看待台積電赴美投資，孫明德表示，台積電、三星、英特爾都擴大在美國投資，大家都說台積電赴美生產，成本遠比在台灣高，但韓國也是，這點是無論韓國政府再怎麼補貼都無法改變。

孫明德指出，當三星、英特爾得到美國補助，在美銷售便會大幅擴增；如果不趁敵人還小時消滅，等到他在美國壯大、更有力量回擊，為時已晚。

以台灣面板產業為殷鑑，孫明德表示，當初大家請面板廠赴海外投資，他們沒有去，後來中國京東方崛起，反而打擊群創等台廠。

孫明德強調，看待台積電赴美投資，應該以孫子兵法「因糧於敵」的角度思考，期待台積電去美國運用當地政策紅利、人、電等資源，趁早扼殺對手三星、英特爾的發展空間。

孫明德說，他不贊同張忠謀所言「全球化已死」，「很抱歉要反駁張忠謀董事長，全球化不是已經死了，而是銷售的全球化變成生產的全球化」；他認為，企業應在全球建立據點、擴張勢力，讓敵人難以生存，自身才能更壯大，這才是最更境界。

劉佩真表示，台積電在美國擴大投資，多少可壓制當地三星、英特爾的投資效應，加上台積電技術製程不管良率還是製程進展，都優於三星，韓國想要急起直追仍有挑戰，這也是韓國政府推出韓版晶片法案、大力扶植的原因。

隨著海外投資比重增加，劉佩真指出，不可諱言，這對於台灣半導體產業群聚資源、人力供應上，多少會有點稀釋效果。

不過，劉佩真說，台積電持續擴大海外投資，一方面讓台灣半導體進入全球化布局的新階段，走向「逆全球化」以及區域化；另一方面，則可藉由海外投資，槓桿海外土地、水電等資源，在此同時，也可安撫客戶對兩岸情勢不安定的憂心，達到分散風險、提升韌性等考量。

劉佩真表示，地緣政治對半導體產業的影響力持續升高，過去讓半導體產業維持高效率運作的自由貿易模式慢慢轉變，未來業者投資布局上，料將轉為立足台灣、放眼全球的策略。（編輯：蘇志宗）1111226