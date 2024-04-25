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台股跌274點2萬不保 營建、觀光族群抗跌

2024/4/25 14:50
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（中央社記者何秀玲台北25日電）台股今天開低走低，開盤不久即跌破2萬點大關，最低來到19848.57點，終場收19857.42點，下跌274.32點，跌幅為1.36%，成交值新台幣3597.13億元；盤面上電子、AI族群普遍回檔，營建、觀光股相對強勢。

美股財報多空分歧，台股今天未能延續反彈格局。AI概念股和散熱族群一片綠油油，機器人概念股、營建、觀光類股相對強勢。

電子權值股部分，台積電收766元，下跌17元，鴻海收151.5元，下跌4.5元，聯發科開盤跌破1000元，終場以981元作收，下跌29元。

散熱雙雄包括雙鴻與奇鋐皆下跌；觀光類股中，晶華上漲0.45%、遠雄來下跌0.17%、夏都漲0.48%、雄獅漲0.67%、山富漲3.39%。

另外，上市營建類股中，國產漲7.63%，國建漲4.72%，宏璟漲8.57%，中工漲3.26%。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，聯準會（Fed）因關心通膨數據升溫，先前態度偏鷹，但4月美股已明顯回檔，財富縮水效應使消費可能放慢，加上中東危機降溫，油價大漲機率下降，可望緩解通膨壓力，有利下週利率決策會議釋放鴿派訊息。（編輯：張均懋）1130425

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