台東中華大橋機車撞工程車 2青少年送醫不治

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東中華大橋進行工程，今天凌晨3時許1部機車撞上停在路旁工程車，20歲王姓騎士和16歲邱姓乘客送醫不治。

中華大橋目前進行伸縮縫補強改善工程，南下車道原雙線道封閉1線道，今天凌晨3時許時，有民眾經過時發現有人躺在路上，及1部撞爛的機車，於是立即通報台東縣消防局。

台東縣消防局派出的救護車趕到現場，有2人躺在地上，均呈現OHCA（指患者到院前心肺功能停止），其中1人左腳掌還嚴重變形，救護車立即將2傷患分別送台東基督教醫院和馬偕醫院。同時通知警方到場交通管制。

台東縣警察局台東分局交通組今天上午表示，2名傷患送醫搶救宣告不治。

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台東分局發布新聞稿表示，今天凌晨3時許接獲報案，台東市台11線161公里處（中華大橋）發生交通事故。經初步調查，王男（20歲）騎乘普重機車附載乘客邱男（16歲）沿中華大橋外側快車道北向南行駛，於事故地點自撞施工區域內工程交維車。

王男及邱男送醫仍因傷重死亡。王男酒測值待抽血檢驗中，這起交通事故詳細肇因，由台東分局交通小隊調查釐清。台東地檢署表示，檢察官將深入調查釐清事故責任。（編輯：謝雅竹）1130419