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南迴公路小客車失控撞餐廳門柱 1男1女送醫不治

2024/3/28 21:10（3/28 21:51 更新）
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南迴公路台東大武鄉南興路段28日晚間發生死亡車禍，1輛往北方向自小客車不明原因自撞路旁餐廳門柱，撞擊力道之大，車身幾乎全毀，女駕駛和男乘客當場沒有呼吸心跳，送醫急救後，均宣告不治。（民眾提供）中央社記者盧太城傳真 113年3月28日
南迴公路台東大武鄉南興路段28日晚間發生死亡車禍，1輛往北方向自小客車不明原因自撞路旁餐廳門柱，撞擊力道之大，車身幾乎全毀，女駕駛和男乘客當場沒有呼吸心跳，送醫急救後，均宣告不治。（民眾提供）中央社記者盧太城傳真 113年3月28日
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（中央社交記者盧太城台東28日電）南迴公路台東大武鄉南興路段今天晚間發生死亡車禍，1輛往北方向自小客車失控撞上路旁餐廳門柱，車身幾乎全毀，女駕駛和男乘客送醫不治。

今晚6時許南迴公路大武鄉南興路段（台9線425公里），1輛往北向台東方向行駛的白色自小客車，不知何原因，失控撞上路旁海鮮餐廳門柱，撞擊力道大，餐廳門口的輪胎和防撞物品被撞得四處散落。

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車上女駕駛和男乘客當場沒有呼吸心跳，分別送往大武衛生所和台東馬偕醫院急救，均宣告不治。

台東縣警察局大武警分局表示，經初步調查蔡女駕駛自小客車搭載黃男，沿台9線由南往北行駛（台東市方向）途經425公里路段不明原因自撞海產店柱子，造成黃姓乘客重傷，送大武衛生所不治死亡，蔡姓駕駛送台東馬偕醫院救治同樣不治，酒測值鑑驗中，詳細肇事原因，大武交通小隊調查釐清中。（編輯：謝雅竹）1130328

#台9線
#車禍
#南迴公路
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