JHBL乙級冠軍戰2次延長賽 基隆銘傳國中5年4封王

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市銘傳國中昨天在國中籃球聯賽（JHBL）乙級冠軍賽，經2次延長賽，最終以90比79，11分差距擊敗台中市育英國中，拿下全國冠軍，這也是銘傳國中近5年抱回第4座冠軍。

國中籃球聯賽乙級冠軍戰昨天晚間在新北市三重商工開打，由基隆市銘傳國中對戰台中市育英國中，4節40分鐘比賽結束，雙方戰成63分平手；延長賽5分鐘打完，再度以75分平手；進入第2次延長賽，銘傳國中拉開比分，最終以90比79力壓對手，拿下全國冠軍。

謝國樑今天出席柔力球觀摩賽，他接受媒體採訪時表示，他昨天到三重商工觀看銘傳小將比賽，雙方分數咬得非常緊，好像在看美國職籃NBA賽事，沒有一刻冷場。

他表示，第1次延長賽雙方平手時，最後一刻他看見銘傳國中得分，興奪地拋出彩帶，但結果因球員走步得分不算；經過第2次延長賽，銘傳國中終於贏得比賽。他十分感動，除恭喜銘傳國中師生外，這份榮耀也屬於基隆市民。

謝國樑指出，市府將針對銘傳國中的設備、場地投入更多資源弄得更好，讓冠軍球員未來在訓練、比賽及學習過程中，能夠有更好、更舒適的環境，市府無論在訓練選手或軟硬體升級，都有具體計畫也會逐步落實。

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銘傳國中代理校長郭淑娟表示，銘傳國中體育班籃球隊共18名選手，為了這次比賽從寒假開始就不斷練習，只有過年期間放假，連清明連假也沒有休息。

郭淑娟指出，球隊也到基隆商工與學長對戰，不斷移地訓練以賽代訓，培養團隊默契。教練徐偉勝帶領銘傳小將5年內拿下4座國中籃球聯賽（JHBL）乙級冠軍，並在7年內6次闖進全國決賽，為基隆市創造奇蹟。（編輯：戴光育）1130428