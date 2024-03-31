教宗復活節文告敦促加薩停火 籲俄烏全面換俘

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（中央社梵蒂岡31日綜合外電報導）今天是基督教禮儀年曆最重大的節日復活節，天主教教宗方濟各在這天痛惜戰爭造成的苦難，其復活節文告聚焦和平議題，再次呼籲加薩立即停火以及釋放所有以色列人質。

路透社報導，方濟各（Pope Francis）在擠滿人潮、裝飾鮮花的聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）主持彌撒，接著在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）中央露台發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。

方濟各一再痛惜以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭導致死亡及破壞，並於今日再次呼籲停火。

方濟各在文告中說：「我再次呼籲確保人道救援能進入加薩，再次請求盡快釋放去年10月7日遭擄走的人質，以及籲請加薩走廊立即停火。」

他強調：「我們在孩子眼中看到多少苦難，戰區的孩子已經忘記如何微笑。他們的眼睛在質問我們：為什麼？這一切的死亡是為了什麼？這一切的破壞是為了什麼？戰爭永遠是一種荒謬與失敗。」

教宗復活節文告傳統上會以全球事務為主題，方濟各今天也提到其他衝突熱區，包括烏克蘭、敘利亞、黎巴嫩、亞美尼亞與亞塞拜然、海地、緬甸、蘇丹、沙赫爾（Sahel）及非洲之角（Horn of Africa）地區、剛果和莫三比克。

法新社報導，隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭邁入第3年，方濟各今天也呼籲俄烏雙方換俘。

面對聚集在聖伯多祿廣場上大約3萬名天主教信友，方濟各呼籲尊重國際法原則，並表達他希望俄羅斯與烏克蘭展開「全面換俘」。

此外，方濟各譴責人口販運，為承受暴力、饑餓及氣候變遷影響的人祈禱他們能走上一條「希望之路」，並安慰「各種恐怖主義的受害者」。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130331