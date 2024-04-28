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烏克蘭發動夜間無人機攻勢 俄國軍方稱擊落17架

2024/4/28 17:32
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天指出，俄軍於夜間在國內西部多個地區擊落17架烏克蘭無人機。

法新社報導，俄羅斯國防部於通訊軟體Telegram發文表示：「防空系統攔截並摧毀了17架烏克蘭無人飛行載具。」

國防部提到，這些無人機大多是在接壤烏克蘭的俄國邊境地區被擊落，其中9架在布揚斯克州（Bryansk）被打下，庫斯克州（Kursk）、貝爾哥羅德州（Belgorod）則分別有3架、2架。

另外還有3架位於俄國較為內陸的卡路加州（Kaluga）遭擊毀。

最近幾個月來，烏克蘭當局聲稱對俄國的煉油廠和石油儲存設施進行一連串的攻擊。

俄羅斯也向烏克蘭的能源設施發動大規模襲擊，這些攻擊破壞了烏克蘭電力系統，引發國內各地停電和限電的情況。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1130428

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