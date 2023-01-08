台積電法說會本週登場 法人：台股首季重要風向球

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台股6日開低震盪，終場上漲72.29點，週線終止連4黑。展望本週股市，法人分析，晶圓龍頭大廠台積電將舉辦法人說明會，會中所釋出的未來市場展望，將是台股第1季的重要風向球，並將直接牽動台股士氣。

台股6日小漲0.74%，收在14373.34點，全週上漲235.65點，週線漲幅1.67%，帶動週線收紅，中斷連4黑窘境，但成交日均量僅有新台幣1611.23億元。

三大法人動向方面，上週見到內外資法人攜手回補台股，外資買超66.1億元，中止連續4週賣超台股，投信與自營商分別買超26.22億元、31.71億元，推升投信連續買超週數來到第29週，自營商則是逆轉連8週調節台股的態勢，三大法人合計買超124.03億元。

安聯投信台股團隊表示，台股新年開紅盤以來，走勢主要還是受美股影響較多；在資金面，隨著外資剛收假回來，交投雖有逐步回溫跡象、但仍顯相對審慎，其中電子股成交比重回升至6成，成為穩定市場信心的關鍵力量之一。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，今年上半年台股仍有挑戰需要面對，包括製造業採購經理人指數（PMI）放緩、科技股2023年獲利預下修，甚至主要國家恐出現經濟衰退困境等。

孫傳恕分析，預料指數低點將出現在第1季，第2季維持低檔震盪走勢，直到下半年台股開始反映美國聯邦準備理事會（Fed）停止升息、甚至年底降息預期，將可望見到一波資金帶動的台股彈升行情。

另外，晶圓代工大廠台積電即將在12日舉辦法說會，孫傳恕表示，會中將釋出的市場展望，是台股第1季重要的風向球，且這次法說會在封關前舉行，預料市場股價表現能及時反映首季展望，若業者屆時能釋出優於預期的看法，更有利於提振整個半導體產業與科技股的表現。（編輯：翟思嘉）1120108