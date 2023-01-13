台積電領漲股價越過500元關卡 台股開盤漲逾200點
2023/1/13 09:19（1/13 09:31 更新）
台股13日開盤大漲逾200點。（中央社檔案照片）
（中央社記者韓婷婷台北13日電）通膨進一步降溫，美股12日收高、台積電ADR大漲6.38%，帶動台股今天開盤大漲逾200點，指數回到14900點。台積電開盤上漲20.5元，越過500元關卡。
美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增率6.5%，創1年多來新低，激勵美股連3張，台股指數開高大漲逾200點，台積電早盤最高來到509元，上漲22.5元，漲幅逾4%，突破年線反壓。
同樣在昨天開法人說明會的大立光，在公司釋出悲觀看法下，股價開低，早盤下跌約6%，跌破季線2111元支撐。（編輯：楊凱翔）1120113
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