大立光去年獲利年增21% 每股賺169.47元
2023/1/12 14:52（1/12 15:10 更新）
大立光公布2022年第4季每股盈餘30.1元，累計全年稅後盈餘新台幣226.18億元，年增21%，EPS為169.47元。（中央社檔案照片）
（中央社記者韓婷婷台北12日電）大立光公布2022年第4季每股盈餘（EPS）30.1元，累計全年稅後盈餘新台幣226.18億元，年增21%，EPS為169.47元。毛利率則下滑至54.7%，為8年來新低。
大立光今天舉辦法人說明會，公布2022年第4季單季營收143.9億元，年增10%；營業毛利80.37億元，單季毛利率55.8%；稅後盈餘40.17億元，EPS 30.1元，低於第3季的61.01元，也低於2021年同期的38.31元，為6季以來新低。
大立光累計2022年全年營收476.75億元，年增2%，營業毛利260.8億元，毛利率54.7%；稅後盈餘226.18億元，年增21%，EPS為169.47元。（編輯：楊蘭軒）1120112
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