蘋果股價跌逾3.7% 退出市值2兆美元俱樂部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）邁入2023年，蘋果公司股價持續不振，今天跌逾3.7%，近兩年來首次收盤市值低於2兆美元。隨著美股因利率走升而拉回，市值2兆美元俱樂部已沒有成員。

今年首個交易日，蘋果公司（Apple）股價下挫3.74%，收在125.07美元，創2021年6月2日以來新低；公司市值1.99兆美元，2021年3月8日以來首次收盤市值低於2兆美元。

一年前的今天，蘋果盤中市值一度衝破3兆美元，尾盤略微拉回，收盤市值達歷史巔峰2.986兆美元。這天正好也是美股標準普爾500指數攀上歷史高點，之後因聯邦準備理事會（Fed）積極升息對抗通貨膨脹而大幅回檔的熊市（空頭市場）起點。

蘋果公司1976年創立，在iPhone掀起智慧型手機革命推波助瀾下，2018年8月市值首度站上1兆美元。

2020年春季COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，聯準會實行低利政策，加上疫情初期居家辦公與教學盛行，蘋果裝置買氣加溫，2020年8月市值突破2兆美元，成為首家跨過這項里程碑的美國企業。

蘋果上個會計年度營收與獲利創歷史新高，但股價隨其他科技權值股拉回。去年第4季，中國COVID-19疫情惡化影響iPhone 14 Pro生產與出貨，股價破底之際，投資人擔心，經濟如因高利率而陷入不景氣，蘋果相對高價的產品需求可能降溫。

日經亞洲（Nikkei Asia）本週引述知情人士說法報導，蘋果已通知供應鏈減少AirPods、Apple Watch、MacBook等產品零組件產量。

去年蘋果股價拉回近27%，為2008年以來最差表現。相較之下，標普500指數全年跌幅為19.4%。

但在臉書（Facebook）母公司Meta、蘋果、亞馬遜（Amazon.com）、Netflix及Google母公司Alphabet共組的FAANG股票中，蘋果全年股價表現相對良好。另4檔權值股全年跌幅介於39%和64%之間。

蘋果是最後一家退出市值2兆美元俱樂部的美國企業。在此之前，微軟（Microsoft）市值也曾衝破2兆美元，但在去年股價回檔時失守。（編輯：馮昭）1120104