美股新年出師不利 蘋果特斯拉重挫拖累大盤

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（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）美股2023年出師不利，道瓊指數小跌10點，標普500指數下挫0.4%，特斯拉、蘋果領跌大盤。歷經慘痛的一年，投資人依舊憂心利率走升、通膨緩降可能引發經濟衰退。

3大指數開高走低，尾盤略有起色，道瓊工業指數終場小跌10.88點，跌幅0.03%，收在33136.37點。標準普爾500指數下挫15.36點，跌幅0.4%，收在3824.14點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌79.5點，跌幅0.76%，收在10386.98點。

標普500指數11大類股，6個族群收黑；能源股因國際油價重挫而跌逾3.6%，表現最差。

特斯拉（Tesla）與蘋果（Apple）股票賣壓沉重，拖累大盤，延續去年科技股風光不再，在聯邦準備理事會（Fed）積極升息對抗40年來最嚴重通貨膨脹期間慘遭拋售的格局。

特斯拉股價跌逾12.2%，在標普500指數中表現敬陪末座。這家在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期備受投資人追捧的電動車大廠去年股價崩跌65%，昨天公布去年交車131萬輛，年增40%，未達執行長馬斯克（Elon Musk）設定的50%成長目標。

蘋果股價跌逾3.7%，為表現最糟的道瓊指數成分股，公司市值跌破2兆美元，為2021年3月以來首見。去年蘋果股價拉回近27%，為2008年以來最糟年度表現。

過去一年，本益比偏高的成長型股票在利率走升的環境中紛紛落難。除特斯拉、蘋果外，去年臉書（Facebook）母公司Meta股價慘跌64%，亞馬遜（Amazon.com）與影音串流巨擘Netflix市值腰斬一半，Google母公司Alphabet全年股價跌幅達39%。

至於半導體族群，費城半導體指數今天下跌1.23%。台積電美國存託憑證（ADR）下挫0.6%，延續去年重挫38%的頹勢。

一年前的今天，標普500指數收在歷史高點，美股就此盛極而衰，聯準會積極緊縮貨幣政策影響甚鉅。

為壓制通膨，聯準會去年7度升息，聯邦資金利率目標區間已達4.25%至4.5%，為15年來新高，遠高於2020年COVID-19疫情爆發後趨近零的水準。這段期間，股票、加密貨幣等高風險資產殺盤不斷，向來安穩的債券也遭拋售，投資人失血慘重。

道瓊指數與標普500指數去年分別拉回8.8%、19.4%，那斯達克指數同期跌幅達33.1%，都創下2008年雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產引爆金融海嘯以來最糟表現，年線連3紅戛然而止。

依去年12月公布的官員預測，聯準會未來幾個月可能持續升息，以利通膨率朝聯準會目標2%回歸。但部分經濟學家憂心，美國經濟可能在高利率壓抑下步向衰退。

利率期貨市場行情顯示，部分投資人預期聯準會下半年就會調降利率，不會等到明年才以降息支撐經濟。聯準會貨幣政策是否提前轉向，預料會是全年投資人關注焦點。

經濟數據方面，美國去年12月就業報告預定6日公布，市場預期非農業就業人口增加18萬人，失業率保持在3.7%，平均時薪月增0.4%，勞動市場依舊堅韌。這是聯準會2月1日公布最新利率決策前最後一份就業報告，備受重視。（編輯：林憬屏）1120104