美股不敵升息 2022創金融海嘯後最糟一年

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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）2022年對美股投資人是難熬的一年。聯準會積極升息對抗通貨膨脹，美股年初攻上歷史高點後受創，標普500指數全年跌逾19%，創2008年金融海嘯肆虐以來最糟表現。

這一年，聯邦準備理事會（Fed）以1980年代以來最猛烈升息壓制衝上40年高點的物價漲勢，金融市場受創甚深。股票、債券價格齊跌，匯市與大宗商品行情波動劇烈，以比特幣為首的加密貨幣市場更因熱錢退潮而陷入危機，投資人操作如履薄冰。

30日是美股年度封關日，3大指數悉數收黑。道瓊工業指數下跌73.55點，跌幅0.22%，收在33147.25點。標準普爾500指數下挫9.78點，跌幅0.25%，收在3839.5點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌11.61點，跌幅0.11%，收在10466.48點。

綜觀全年，道瓊指數與標普500指數分別拉回8.8%、19.4%，那斯達克指數全年跌幅達33.1%，都創下2008年雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產引爆金融海嘯以來最糟表現，年線連3紅戛然而止。

在物價飛漲、低利不再的環境中，美股揮別去年屢創歷史新高的多頭行情。

標普500指數1月3日收在歷史高點，美股就此盛極而衰。俄軍2月下旬入侵烏克蘭刺激能源價格大漲，通膨情勢惡化。聯準會3月啟動升息，政策利率脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後趨近零的水準。美國通膨率6月登上40年高點後回落，但聯準會猛烈升息沒有煞車，股票等高風險資產所受傷害不斷擴大。

貨幣政策緊縮下，短期債券等安穩投資標的報酬率提升，促使投資人避險，脫手過去兩年受低利加持而一飛沖天的成長型股票，科技權值股也大為失色。

蘋果公司（Apple）全年股價拉回近27%，為2008年以來最糟表現。臉書（Facebook）母公司Meta全年慘跌64%，亞馬遜（Amazon.com）與影音串流巨擘Netflix市值腰斬一半，都寫下上市以來數一數二糟糕的表現。Google母公司Alphabet全年股價跌幅39%，也好不到哪裡去。

另一受災戶是電動車大廠特斯拉（Tesla）。散戶力挺不敵升息壓力之餘，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）10月入主社群媒體推特（Twitter）後爭議不斷，這檔股票全年大跌65%，為上市以來最慘，馬斯克也失去全球首富頭銜。

半導體股方面，費城半導體指數全年跌近36%。台積電美國存託憑證（ADR）全年重挫38%，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）同期跌幅都超過50%。

美股崩跌之際，美國公債遭遇史上最沉重賣壓。

最具指標的美國10年期公債殖利率去年收在1.496%，歷經聯準會猛烈升息、縮減資產負債表規模，今年以3.826%封關，創道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）1977年彙編資料以來最大全年升幅。債券價格與殖利率呈反向走勢。

加密貨幣市場也經歷一場腥風血雨，比特幣值一年來縮水逾60%。今年11月，全球第2大加密貨幣交易所FTX宣告破產，部分同業隨之跟進，震撼金融界。

邁入2023年，聯準會貨幣政策走向依舊是投資界焦點，也將牽動美股後市。

聯準會今年7度升息，期間連4次升息3碼（0.75個百分點），股市殺盤不斷。隨著通膨出現緩和跡象，聯準會官員12月決議升息2碼，聯邦資金利率目標區間達到4.25%至4.5%，創2007年12月以來新高。部分經濟學家憂心，美國經濟可能在高利率壓抑下步向衰退。

但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）展現抗通膨決心，多次表明聯準會在實現物價穩定目標前不會輕易降息。

依聯準會官員12月預測，聯準會要到2024年才會開始降息，與當前市場預期有所出入。如果新年度通膨降溫緩慢，導致高利率維持更久，經濟與企業獲利承受的壓力加重，美股將難以撥雲見日，投資人期待的觸底反彈也將延後到來。（編輯：黃自強）1111231