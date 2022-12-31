特斯拉市值大跌分析指難關才開始 品牌市占估2年後縮水剩2成

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電動車特斯拉的成功讓各大汽車廠牌投入電動車生產，市場分析師指出，2023年將成為電動車市「重設」的一年。（中央社檔案照片）

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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉2022年市值大跌3分之2，除了受市場對電動車需求抱持疑慮影響，執行長馬斯克收購推特後掀連串風波令支持者沮喪，以及華爾街輕鬆融資時代結束，也都是原因。

法新社報導，從財報來看，一切都順風順水。特斯拉（Tesla）成功克服供應鏈困境，在成本大漲之下，今年前3季仍創造近90億美元（約新台幣2763億元）獲利。

但這個成長速度，遠不及馬斯克（Elon Musk）心心念念的野心，也就是要取代蘋果公司（Apple Inc.）坐上全球市值最大企業寶座。

這個月在社群媒體推特（Twitter）的一個討論區內，充滿傲氣的馬斯克表示，雖然股價波動「受到許多情緒性因素影響」，但據他「猜測的最可能情況，特斯拉將在不到5年內成為世界市值最大企業」。

馬斯克把股價問題怪罪到「宏觀經濟狀況」與高利率，還說特斯拉有「說不盡的優點」，並要求聽眾忽略他在推特遭遇的種種不順。馬斯克自從10月收購推特以來，不斷登上媒體頭條。

然而若干分析師認為，特斯拉面臨的問題更嚴肅，而且也與推特無關。主要因為特斯拉在電動車市場一枝獨秀的時代已經結束。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師卓納斯（Adam Jonas）在一份報告當中指出，2023年將成為電動車市場「重設」的一年，因為會有大量產品流入。

他表示，特斯拉有一些困境待克服，包括競爭增加、經濟情勢惡化及通貨膨脹帶來的生活成本飆漲。

隨著眾家傳統汽車製造商以空前速度推出電動車款，2023年在路上聽到的電動車低沉馬達聲，將不再只來自特斯拉的產品。

包括賓士（Mercedes-Benz）、BMW、奧迪（Audi）、Polestar和Rivian等車廠，也都已經殺進特斯拉的豪華車款領域，變化之快令特斯拉措手不及。

儘管在今年前9個月，特斯拉的市占率依舊高達65%；但標普全球（S&P Global）的分析師預估，到了2025年，特斯拉的市占率將縮水至僅剩20%。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1111231