汽車可靠度 油電混合車最好大貨卡與電動車最差

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（中央社底特律16日綜合外電報導）非營利組織「消費者報導」今天公布的年度可靠度調查指出，美國去年售出的車輛中，油電混合動力車是最可靠的車種，大型貨卡以及電動車表現最差。

美聯社報導，「消費者報導」（Consumer Reports）表示，油電混合動力車的設計通常經得起考驗，少有不必要的東西，昂貴的新型貨卡和電動車卻有許多易出差錯的電子功能。

「消費者報導」車輛測試主管費雪（Jake Fisher）表示，油電技術已有20多年歷史，雖然車輛會在電力和汽油動力間切換，卻沒有其他車輛常出問題的許多技術或複雜的多段變速。

費雪說：「油電混合車最符合講求實際的買家需求，這些買家要的是可靠、高效、安全，而不是最新技術。」

「消費者報導」發現，94%潛在買家極度或非常重視汽車可靠度，80%在意油耗。

費雪還說，插電式油車（Plug-in hybrid）雖可單靠電力行駛短程，但可靠度不如一般油電混合動力車。

這份年度報告今天在美國底特律汽車新聞協會（Automotive Press Association）的會議上發布。

品牌方面，豐田（Toyota）與其豪車品牌凌志（Lexus）分居第1、2名，德國BMW排第3，馬自達（Mazda）與本田（Honda）分居第4、5名。

賓士（Mercedes-Benz）在調查的24個品牌中敬陪末座，吉普（Jeep）、福斯（Volkswagen）、GMC、雪佛蘭（Chevrolet）也是倒數幾名。

而在美國銷量最好的電動車特斯拉（Tesla），排名升高4位，來到第19。

「消費者報導」汽車可靠性排名是針對2000年至2022年車型的30多萬輛汽車車主進行調查，其中有少數2023年式新車型。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111117