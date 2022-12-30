特斯拉第4季台灣掛牌突破4500輛 單季新高

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）特斯拉（Tesla）今天宣布，台灣第4季截至今天為止掛牌數已突破4500輛，再度刷新過往台灣電動車單季掛牌紀錄，全年總掛牌數突破1.1萬輛，年增95%。

特斯拉表示，台灣今年12月啟動首批交付的全新休旅車款Model Y已掛牌3600輛，成績亮眼。Tesla也宣布Model Y即將於1月中旬開放試駕服務，消費者將能透過Tesla官網預約Model 3與Model Y試駕體驗，也可透過官網線上賞車。

特斯拉表示，Model 3第4季度有超過900輛新車掛牌，使得2022年Tesla台灣總掛牌數正式突破1.1萬輛，年增率超過95%，成為台灣首個年度掛牌數破萬的電動車品牌。

隨著Model Y在台啟動交付，Tesla今天也宣布首度於彰化、雲林開放全新超級充電站點，使Tesla超級充電網絡正式涵蓋全台灣各縣市，全台超充站點也在農曆年前達到總數66座站點、超過350支超級充電座。（編輯：趙蔚蘭）1111230