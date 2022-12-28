全球富豪2022年財產蒸發2兆美元 馬斯克成大輸家

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2022年對全球億萬富豪來說，無疑是個「歹年冬」，美國大亨中以特斯拉創辦人馬斯克資產縮水1150億美元為最多。（路透社）

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（中央社紐約27日綜合外電報導）2022年對全球億萬富豪來說，無疑是個「歹年冬」，今年資產共蒸發了2兆美元，依國家區分損失最慘的是美國大亨，當中又以特斯拉創辦人馬斯克資產縮水1150億美元最多。

美國財經媒體CNBC引述「富比世」（Forbes）數據指出，全球億萬富豪的資產於2022年間共蒸發了近2兆美元（約新台幣62兆元）。當中，美國富豪共損失6600億美元（約新台幣20兆4402億元），高於其他富比世統計的國家，主要是利率上升、通膨飆漲、經濟惡化情況下，科技類股暴跌的影響。

美國億萬富豪中，身兼電動車特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司（SpaceX）以及社群網站推特（Twitter ）執行長的馬斯克（Elon Musk）資產縮水幅度最大。據富比世的報告，馬斯克今年的淨資產少了約1150億美元（約新台幣3兆5615億元）。

今年10月，當馬斯克以440億美元買下推特時，出售了價值230億美元的特斯拉股票來支付這筆收購案。他後來承認自己推特「買貴了」，並在最近證實他計劃在找到適合的接替人選後，辭去推特執行長一職。

截至12月27日，特斯拉今年以來股價已下跌近70%，特斯拉長期股東均呼籲董事會，讓馬斯克將重心轉回到這家電動車公司上。

根據富比世截至12月27日的統計，儘管今年馬斯克不再是全球首富，但仍是全美首富，淨資產直逼1390億美元（約新台幣4兆3048億元）。

此外，馬斯克雖是「2022年最大輸家」，但他不是唯一淨資產大縮水的億萬富豪。以下是其他5位美國億萬富豪2022年截至12月27日的資產情況。

● 亞馬遜（Amazon）創辦人兼董事長貝佐斯（Jeff Bezos），2022年資產蒸發800億美元，來到1068億美元。

● 臉書（Facebook）母公司Meta Platforms共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），2022年資產損失780億美元，達到427億美元。

● 谷歌（Google）共同創辦人兼董事佩吉（Larry Page），2022年資產減少400億美元，來到768億美元。

● 耐吉（Nike）董事長奈特（Phil Knight），2022年資產跌了183億美元，來到452億美元。

● 雅詩蘭黛公司（The Estee Lauder Companies）榮譽主席雷納德（Leonard Lauder），2022年資產少了98億美元，為220億美元。

還有一些高知名度人士跌出2022年億萬富豪榜，當中，因持續發表反猶言論，10月25日遭運動品牌阿迪達斯（Adidas）切割的美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）就是一例。

另外，加密貨幣交易平台FTX創辦人同時也是前執行長的班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried），從「財星」（Fortune）雜誌封面人物淪為可能的重罪犯。如今面臨詐欺指控的他在11月11日聲請破產，淨資產暴跌了數十億美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111228