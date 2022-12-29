美媒：蘋果特斯拉股價大跌 都有中國政策因素

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（中央社記者邱國強北京29日電）美媒報導，美企巨頭蘋果、特斯拉今年股價都出現罕見大跌，其中一個共同原因是「中國因素」。而中國政策的極端和多變為外企造成重大損失，且將對外企的中國業務產生深遠影響。

美國之音（VOA）中文網報導，蘋果（Apple）股價從今年初的179美元，下跌到目前僅剩130美元，跌幅達27%，創下2021年6月以來的新低；特斯拉（Tesla）股票更從年初的362美元，下跌到目前的110美元，跌幅高達68%，使其市值從兆級美元的超級大企業，降到與臉書（Facebook）相當的3000億美元級別。

報導直指，這兩家美國明星企業股價斷崖式下跌的原因各異。但相同的一點是，中國當局政策的極端性和不穩定性，對它們的在中國業務造成了重大的傷害。

其中，防疫政策「總是在極端中搖擺」，先是堅持「清零」，造成生產鏈和供應鏈的中斷，蘋果和特斯拉更深受其害。但如今突然全部放開，引起疫情海嘯，為企業運作造成巨大衝擊。

蘋果在中國的主要生產商富士康鄭州廠，是其在全球最大的手機代工廠，擁有約20萬名工人，產量占iPhone手機全球出貨量的70%。但11月初出現工人因不滿廠方防疫措施，引發大規模抗議和衝突，造成手機生產停頓，產量大減，使蘋果不得不多次調整生產計劃，延後產品上市。

至於特斯拉，受到4、5月間上海封城影響，特斯拉上海廠的許多工人無法上班，迫使工廠將雙班制改為單班制，產量受到嚴重影響，並沒有因為上海在中國經濟中的特殊地位，就躲開如蘋果手機般的困擾。這座工廠是其在美國本土以外最大的生產基地，員工也達2萬人。

中國近來突然放開疫情管控，導致COVID-19病毒海嘯般擴散，為蘋果、特斯拉中國工廠帶來一波更新、更大的衝擊。特斯拉上海廠日前便傳出停產消息，引起市場強烈震動，催發特斯拉股價再次下跌。

報導指出，中國連帶取消對入境人員的限制，的確為低迷的市場情緒帶來短暫提振。但中國在整個疫情期間暴露的不確定性，讓投資人感到不安。

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總部在美國紐澤西州的創意包裝方案公司（Creative Packaging Solutions），在中國「動態清零」期間的生產屢遭無端拖延。公司總裁萊佛茲（Coni Lefferts）因中國突然放開防疫感到高興，希望這能減少當地合作夥伴在生產和運輸上遭遇的麻煩，並願盡力保持中國業務。

但萊佛茲也說，如果她在其它國家發現，當地能以「同樣標準、同樣品質、同等時間、大致同樣成本」生產某種產品，「我們可能會考慮遷移」。（編輯：周慧盈）1111229